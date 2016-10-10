Тамбов, 10 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В первый день отопительного сезона 2016−2017 годов в Тамбове подключено отопление в 12% жилых домов. Об этом сообщает портал «Онлайн-Тамбов» со ссылкой на вице-главу администрации Юрия Дубровика.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

«Ожидаем, что к концу дня выйдем на 20%. Сейчас определяемся с датой подачи давления на насосных станциях в северной части города, чтобы с одной стороны избежать аварийности, а с другой не затянуть пуск тепла», — цитирует издание собеседника.

По данным вице-мэра на севере Тамбова пуск первого теплопунтка произойдет 11−12 октября. При этом Юрий Дубровик уверен, что без проблем не обойдется: слишком большой объем работ необходимо произвести в достаточно сжатые сроки. Однако, несмотря на то, что в официальные сроки рабочие вряд уложатся, тепло придет в дома намного раньше, чем в 2015 году.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году жители северной части Тамбова ждали тепла вплоть до конца октября. Ответственные лица только опускали глаза в пол со словами о том, что проблему решить трудно — слишком много порывов из-за изношенности сетей. Сейчас в замене нуждаются более 54% теплосетей. Для полного решения проблемы необходимо не менее 2,8 млрд рублей.

После такого провального начала отопительного сезона в городе и регионе всерьез задумались о модернизации системы теплоснабжения. Из областного бюджета было выделено 150 млн рублей на работы по прокладки новых сетей в 2016 году, АО «ГТ Энерго» добавило 100 млн рублей. Проект рассчитан на два года, в 2017 году планируется потратить в общей сложности еще 250 млн рублей.