Рига, 10 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Жители Латвии сомневаются в том, можно ли доверять коммерческим банкам страны, свидетельствует исследование, проведенное агентством SKDS, сообщает портал Mixnews.lv.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Так, на вопрос, можно ли доверять коммерческим банкам Латвии, 47% респондентов дали отрицательный ответ, а 45% согласились. Еще 9% участников опроса не имели конкретной точки зрения по этому вопросу.

Стоит отметить, что в 2016 году оценка доверия коммерческим банкам самая неопределенная за все время проведения опросов на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, средняя сумма потребительского кредита, полученная в 2015 году жителями в возрасте 25 — 44 года, составила: в Литве — 2600 евро, в Латвии — 2900 евро, а в Эстонии — 3000 евро. Средняя сумма потребительского кредита по сравнению с предыдущими годами больше всего увеличилась в Латвии — на 11%. В Литве увеличение составило 8%, а в Эстонии сумма кредитов немного уменьшилась. По словам представителя «SEB banka» Елены Рылеевой, в Латвии кредитополучатели испытывают наибольшие трудности с погашением обязательств — число кредитов с задержками является самым большим среди стран Прибалтики.

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