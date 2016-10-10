«Русские витязи» получили новые самолеты
Кубинка, Московская область, 10 октября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Пилотажная группа «Русские витязи» получила новые истребители — Су-30СМ. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в министерстве обороны России.
Сообщается, что четыре первых самолета Су-30СМ вскоре прибудут на аэродром в подмосковную Кубинку, где базируются «Русские витязи».
В Минобороны РФ подчеркнули, что группа высшего пилотажа должна демонстрировать возможности самолетов современных ВВС, а это предполагает использование современных машин, в том числе с управляемым вектором тяги. К тому же, Су-27, на которых до этого момента летали «Русские витязи» были построены довольно давно и нуждаются в замене.
Также сообщается, что в декабре «Русские витязи» получат ещё два новых Су-30СМ.