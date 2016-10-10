Дамаск, 10 октября, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Существование постоянной российской военно-морской базы в сирийском Тартусе повысит качество сирийской армии и обеспечит победу над террористами, сообщает «Лайф» со ссылкой на руководителя отдела информации политуправления армии Сирии бригадного генерала Самира Сулеймана.

Минобороны.рф Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

По мнению генерала, создание постоянной базы военно-морского флота в сирийском Тартусе обеспечит России и ее союзникам возрастание мощи в борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

Напомним, заместитель министра обороны России Николай Панков в Совете Федерации заявил, что Россия будет создавать постоянную военно-морскую базу в сирийском Тартусе и необходимые дляя этого документы уже подготовлены военным ведомством.