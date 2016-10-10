Москва, 10 октября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на расширение практики создания базовых кафедр на предприятиях, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки»

Инициатива уточняет правовой статус базовых кафедр и отменяет необходимость отдельного лицензирования базовых подразделений, а также проведения государственной аккредитации образовательной деятельности, реализуемой в этих подразделениях.

Кроме того, исключается необходимость согласовывать создание базовых подразделений с органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления, на территории которых они находятся.

Сейчас образовательные учреждения могут создавать кафедры и другие структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе других организаций, занимающихся деятельностью по профилю соответствующей образовательной программы.

Вузами Минобрнауки создано 1,2 тыс. кафедр и структурных подразделений на базе других организаций, в том числе научных.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.