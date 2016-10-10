Осло, 10 октября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Планы США по размещению своих военнослужащих на территории Норвегии могут вызвать у Москвы негативную реакцию. Об этом заявил старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Джон Кристен Скорген, сообщает норвежское издание The Local сегодня, 10 октября.

Jason Epperson Американский военнослужащий

Как подчеркнул Скорген, переговоры между оборонными ведомствами Норвегии и США о размещении 300 морских пехотинцев на военной базе Вэрнес недалеко от города Тронхейм происходят на фоне осложнения отношений России и НАТО. «Есть все основания быть осторожными», — отметил он.

Норвегия стала членом НАТО в 1949 году, пообещав не создавать на своей территории иностранные базы в мирное время, напоминает издание. По мнению норвежского эксперта, нынешние планы Вашингтона могут быть истолкованы как создание новой военной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежская газета Adresseavisen опубликовала информацию о том, что в ближайшее время США могут разместить 300 морских пехотинцев на военной базе Вэрнес недалеко от города Тронхейм, в 1000 км от русско-норвежской границы. В Министерстве обороны Норвегии подтвердили, что стороны обсуждают такую возможность. По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Норвегии Анн Кристин Салбувик, речь идёт о размещении американских военнослужащих не на постоянной, а на ротационной основе.