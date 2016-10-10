Москва, 10 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Минобрнауки намерено и дальше развивать психологическую службу в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября. «В школах будем дальше развивать психологическую службу. Школьный психолог — это тот человек, который должен быть в каждой школе», — заявила глава Мионобрнауки Ольга Васильева на заседании комитета Госдумы по образованию.

Светлана Иванова ИА REGNUM Перемена

Здоровье детей в школе «должно быть поставлено во главу угла», — считает министр.

«Вопрос охраны здоровья детей в школе является нашей педагогической обязанностью, начиная от того, как ребенок сидит, сколько времени он бывает на свежем воздухе и как снимает стрессовую нагрузку», — указала Васильева.