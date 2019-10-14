Воронеж, 16 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Воронежской области в ближайшие дни планируется открыть 140 дополнительных коек для больных COVID-19. Об этом 15 июля на заседании регионального оперштаба доложил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков, сообщили в пресс-службе облправительства.

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За сутки 14 июля в Воронежской области были госпитализированы 344 ковид-пациента, 269 человек выписаны. Как отмечалось на заседании, если неделей ранее было небольшое снижение заболеваемости, то с начала текущей недели, 12−15 июля, напротив, отмечен рост.

В настоящее время в регионе развернуто 3738 коек, в ближайшие дни планируется развернуть 140 коек дополнительно. Также в регионе сформирован трехмесячный запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июля в Воронежской области было зарегистрировано 11 очагов групповой заболеваемости ковидом.