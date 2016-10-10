Донецк, 10 октября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В октябре ДНР прекратила выдавать населению Донетчины продуктовые наборы российской гуманитарной помощи, которые ранее один раз в три месяца получали малоимущие и пенсионеры (получающие минимальную пенсию в 2100 руб). Данную информацию подтверждают жители Шахтерска и чиновник в Управлении соцзащиты горисполкома г. Шахтерск (под контролем ДНР), передает ИА REGNUM.

Михаэль Свертс. Раздача еды голодающим. 1649

«С октября в республике социально незащищенные категории граждан не будут получать гуманитарные продуктовые наборы Российской Федерации. Ранее они выдавались один раз в три месяца. Чтобы получить продуктовый пакет, гражданину нужно было каждые три месяца подавать в управление соцзащиты три справки: с налоговой службы (о том, что получатель не ведет предпринимательскую деятельность), горисполкома (об отсутствии приватизированного участка земли) и Пенсионного фонда (о получении минимальной пенсии)», — рассказала сотрудница горисполкома Шахтерска Валентина.

По ее словам, теперь гражданам будут выдавать раз в три месяца материальную помощь в сумме 1 тыс рублей (333 руб в месяц). «Гуманитарка будет компенсироваться выплатой в 1 тыс руб. Деньги также будут выдаваться раз в три месяца. Порядок сбора и количество необходимых для получения компенсации документов не меняются», — подтвердила Валентина.

Местные жители не очень довольны таким нововведением, поскольку считают, что продуктовый набор стоил больше чем 1 тыс руб. «Лучше бы давали гуманитарку. Ее стоимость больше, чем 1 тыс. рублей. Последний раз получила по российской гуманитарке — четыре банки сгущенки, четыре банки консервов скумбрия (это 50 руб/шт), шесть пакетов макарон (30 руб/за упаковку), четыре банки тушенки (она дорогая), 1 бутылку масла 1 литр (72 руб/бут), мука 2 кг. Тушенка и консервы — все качественное», — рассказала жительница Шахтерска Татьяна.

«ДНР и России трудно потянуть такое количество нищих и пенсионеров Донетчины. По ДНР только пенсионеров больше 600 тыс. Пенсии маленькие. Отменят гуманитарку, будет хуже. У нас продукты и так дороже в разы по сравнения с Украиной и Россией», — сказал пенсионер г. Шахтерск Леонид.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября ДНР дополнительно урезала пенсии жителям Донетчины на 10%. После недельной задержки пенсии начали выдавать через отделения Центрального Республиканского Банка ДНР и ГП «Почта Донбасса».

«За октябрь месяц текущего года пенсии будут выплачены 678,4 тыс. получателям, в том числе: — 394,0 тыс. получателям пенсий в Центральном Республиканском Банке; — 284,4 тыс. получателям пенсий в ГП «Почта Донбасса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока Донецк не будет выплачивать пенсионную надбавку в 10%, утвержденную главой ДНР Александром Захарченко. «Пенсии будут выплачиваться в размерах, зафиксированных по состоянию на 1 июля 2016 года», — информирует Совмин ДНР.