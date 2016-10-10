Ярославль, 10 октября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. «Детей войны» в Ярославской области предлагают освободить от 30% платы за коммунальные услуги и жилье, дать право на льготное медицинское обслуживание и первоочередное право на устройство в интернаты для престарелых. Соответствующий законопроект внесен в Ярославскую областную думу депутатами — членами фракции КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Также предлагается ввести соответствующее удостоверение для «детей войны».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дети войны

К детям войны коммунисты предлагают относить граждан, родившихся в 1928—1945 годах.

«Детские руки помогали взрослым, помогали фронту. Лозунг «Всё для победы, всё для фронта!» звучал и для детей. В послевоенное время они, «дети войны», поднимали из разрухи наше государство, создали его могучим и процветающим», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным авторов законопроекта, в Ярославской области проживает 122 733 человек, попадающих под определение «дети войны». Как следует из пояснительной записки, расходы бюджета области на реализацию закона могут составить в 2017 году 116 млн рублей.

Впрочем, закон вряд ли будет принят. Как сообщало ранее ИА REGNUM, на депутатских слушаниях, посвященных проекту бюджета на 2017 год представители регионального правительства заявили о намерении принять бездефицитный бюджет, в основу которого будет положен принцип «не принятия новых социальных обязательств».