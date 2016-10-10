Калуга, 10 октября, 2016, 17:18 — ИА Регнум.



George Hodan Суд

К 1 году и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселения, приговорен судом калужанин за пропаганду идеи неонацистских организаций, сообщает 10 октября корреспондент ИА REGNUM, по информации управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

В ведомстве сообщили, что мужчина через Интернет распространял материалы, оправдывающие деятельность «Правого сектора» (организация запрещена в России) и международного деструктивного движения «Misantropic Division».

Приговор суда уже вступил в законную силу.