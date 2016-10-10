Ярославль, 10 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Управление массовых коммуникаций правительства Ярославской области проинформировало региональные СМИ о введении ограничений доступа журналистов на официальные мероприятия с участием врио губернатора Дмитрия Миронова и членов регионального правительства. Как следует из письма, присланного в редакцию ИА REGNUM, критерием, которым будут руководствоваться чиновники, является стиль одежды журналиста.

Anderson Mancini Чиновники игнорируют закон

«Информируем Вас, что при информационном сопровождении мероприятий с участием врио губернатора Д.Ю.Миронова и членов правительства Ярославской области вводится дресс-код, предполагающий для журналистов, видео-операторов и фото-корреспондентов деловой стиль одежды. В противном случае организаторы будут вправе отказать в присутствии на официальном мероприятии», — говорится в письме УМК правительства Ярославской области.

Чиновники просят журналистов «с пониманием подойти к данному требованию и учитывать его при планировании работы». Однако при этом управление массовых коммуникаций не сообщает, что именно подразумевается под деловым стилем в одежде и какой случай является «противным». То есть, конкретные параметры того, что допустимо, а что нет, не прописываются. Впрочем, в правительстве нет и конкретных правил аккредитации журналистов, освещающих деятельность руководства Ярославской области. Следовательно, разница в толковании дресс-кода может стать препятствием для работы журналиста — а это уже нарушает закон о СМИ, более того — требования Конституции РФ, гарантирующей право на получение информации.

«Не пускать журналистов на официальные мероприятия под предлогом «несоответствия дресс-коду» — это прямое нарушение закона о СМИ и Конституции России. Журналист — это человек, которому общество делегирует право собирать, обрабатывать и распространять информацию. Есть только один критерий, по которому журналиста могут не пустить на открытое для СМИ официальное мероприятие органов власти — отсутствие у него журналистского удостоверения. Других критериев в принципе быть не может. Думаю, что разосланное письмо — чья-то ошибка, которую нужно исправить и за которую нужно извиниться перед региональными и федеральными СМИ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM журналист, депутат муниципалитета города Ярославля Антон Голицын.

Председатель Союза журналистов Ярославской области Ирина Пухтий, в свою очередь, крайне осторожно прокомментировала инициативу правительства. Она отметила, что закон о СМИ подобных ограничений не вводит, однако трактовать это как нарушение законодательства она не стала.

«У каждого журналиста своя голова на плечах. Все люди образованные. Если кому-то показалось, что вырез глубокий или юбка слишком короткая, ну, сделайте замечание, люди поймут. У человека должен быть свой внутренний контроль. Я не припомню, чтобы кто-то из ярославских журналистов был вызывающе одет. В законе о средствах массовой информации об этом ничего нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Союза журналистов Ярославской области Ирина Пухтий.