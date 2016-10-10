Выборг, Ленинградская область, 10 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ выделило более 31 млн рублей на реставрацию Часовой Башни в исторической части города Выборг в Ленинградской области. Соответствующий конкурс с ограниченным участием появился на сайте государственных закупок России, сообщает сегодня, 10 октября, корреспондент ИА REGNUM.

vbglenobl.ru Выборг

Заказчиком реставрационных работ на объекте культурного наследия «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове, XIII—XIX вв» (Часовая Башня, XV—XVII вв) выступит структура Минкультуры — ФГКУ «Центрреставрация». Стоимость работ заказчик оценил в 31 395 218,94 рублей, которые будут выделены из бюджета Российской Федерации.

Бывшая соборная колокольня Часовая Башня построена в 1494 году, за пять столетий многократно горела и перестраивалась. В начале 2015 года Башня была экстренно законсервирована в связи с угрозой обрушения.

Отметим, что еще 627 904,38 рублей из федерального бюджета выделяется на осуществление технического надзора за реставрационными работами. Заказчиком конкурса также выступает «Центрреставрация».

Отреставрировать памятник планируется примерно за год. Реставрации подвергнутся кровли, фасады, полы, лестницы, кладка, а также будет проведено благоустройство.

Заявки на участие в этих конкурсах можно подавать до 1 ноября. Рассмотрят их 4 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на восстановление Старого Выборга, которое как раз и обещали начать с Часовой Башни, Башни Олафа и Башни Ратуши, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» Министерством культуры РФ был выделен первый транш в 174,6 млн рублей.

Напомним также, что в августе было возбуждено уголовное дело по факту хищения 3 млн рублей при работах по консервации Часовой Башни, которые в 2014 году проводила компания «ЭшелЪ». Эти работы были в полном объеме приняты и оплачены комитетом по культуре Ленинградской области.