Архангельск, 10 октября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. На автостоянке за Швейной фабрикой в Архангельске появился бюст Сталину. Об этом сообщает ИА RUSNORD со ссылкой на собственного анонимного источника.

Анна Кошечко Автор идеи установки бюста Александр Афанасьев показывает памятную звезду, один из элементов будущего памятника

«Памятник Сталину, привезенный в Архангельск группой активистов, нашел себе пристанище рядом с въездом на автомобильную стоянку», — пишет информационное агентство.

Анна Кошечко Раньше бюст Сталина хранился в одном из архангельских гаражей

Пока неизвестно, будет это временное или постоянное место установки бюста вождя.

Напомним, что ранее гранитную стелу и бюст Иосифа Сталина планировалось установить в центре города напротив здания бывшего кинотеатра «Мир». Однако это место установки не согласовала градостроительная комиссия Архангельска. Тогда один из авторов идеи депутат городской Думы Александр Афанасьев (КПРФ) заявил, что памятник все равно украсит собой городское пространство, только сделано это будет на частной территории.

Анна Кошечко Эскиз бюста Сталина нарисовали московские художники

Отметим также, что как уже сообщало ИА REGNUM, бюст Сталина демонтировали 4 октября в Сургуте. Его направили «на ответственное хранение». С общественников, незаконно установивших монумент рядом с местом, где планируется установка памятника жертвам политических репрессий, будут взысканы расходы по демонтажу.