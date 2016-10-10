Воронеж, 10 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. 74,42 млн рублей получила Воронежская область из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в региональном департаменте экономического развития.

jackmac34 Деньги

Как сообщается, деньги перечислены за два квартала в качестве субсидии на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриального парка «Масловский».

Как сообщало ИА REGNUM, проект Воронежской области «Индустриальный парк «Масловский» вошел в перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, поддерживаемых правительством Российской Федерации. В соответствии с документом, всего Воронежской области из федерального бюджета планировалось выделить на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриального парка «Масловский» 194,55 млн рублей.

Индустриальный парк «Масловский» создан на границе Воронежа и территории Новоусманского муниципального района постановлением губернатора от 6 апреля 2010 года. Занимает территорию 598 га, с перспективой расширения до 2300 га. Специализацией индустриального парка является машиностроение и металлообработка. Среди резидентов парка — ООО «Армакс групп», ООО «Сименс Трансформаторы», ООО «Воронежсельмаш», Национальная электротехническая компания Морозова, мебельный холдинг «Ангстрем», ООО УСК «Спецстальтехмонтаж».

Осенью 2015 года власти Воронежской области заявляли о планах по созданию на базе парка «Масловский» особой экономической зоны, в апреле эти планы подтвердил на встрече с руководителями СМИ губернатор Алексей Гордеев.