Москва, 10 октября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Дано указание подготовить директиву совету директоров «Российской венчурной компании» (РВК) на назначение Александра Кобенко на эту должность. Такое заявление СМИ сделал вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович 10 октября, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Александр Кобенко получил этот пост, став победителем конкурса на замещение должности гендиректора Российской венчурной компании.

Напомним, Кобенко был одним из двух основных претендентов на пост гендиректора РВК, его оппонентом был и.о. руководителя РВК Евгений Кузнецов. 29 июня 2016 года Совет директоров РВК принял отставку бывшего гендиректора Игоря Агамирзяна.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Кобенко в 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Самарской области, министром экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. 25 сентября 2014-го года он назначен вице-губернатором региона.