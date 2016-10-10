Минск, 10 октября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В последние месяцы польско-белорусские отношения улучшаются. Об этом 10 октября в Варшаве заявили министры иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и Белоруссии и Владимир Макей, сообщает пресс-служба МИД Польши.

пресс-служба МИД Польши Владимир Макей и Витольд Ващиковский

Формальным поводом для визита главы МИД Белоруссии в Варшаву стало 25-летие подписания декларации о добрососедстве, взаимопонимании и сотрудничестве между Польшей и Белоруссией. По словам Ващиковского, за четверть века были трудности во взаимоотношениях, однако Минск и Варшава готовы решать проблемные вопросы.

По словам главы МИД Польши, сегодня представители Минска и Варшавы «сделали небольшой, но важный шаг в направлении уточнения некоторых событий истории — министр Макей привёз важную информацию о судьбе многих поляков, которая была найдена в архивах Белоруссии». Что за документы привёз глава МИД Белоруссии — польский министр не уточнил, отметив лишь, что информация передана компетентному польскому институту.

Ващиковский напомнил, что в 2016 году встречался с Макеем в Минске и на других площадках, и интенсивные переговоры велись также представителями разных министерств. Итогом стало принятие ряда решений — например, о сотрудничестве в сфере образования.

«Через две недели будет важный визит в Минск заместителя премьер-министра Матеуша Моравецкого», — сообщил глава МИД Польши.

«В ходе сегодняшней встречи был обсужден ряд вопросов двусторонних отношений, ситуация в регионе, ситуация на востоке нашей страны, а также я сообщил министру Макею о том, что происходит в НАТО, о решениях, принятых в Варшаве на саммите НАТО», — проинформировал Ващиковский. Он также проинформировал Макея также о проблемах Евросоюза — последствиях Brexit, наплыва беженцев других.

Макей в свою очередь обратил внимания на принципы добрососедства — равенство, уважение суверенитета и территориальной целостности партнера, невмешательство во внутренние дела и свободы выбора социально-политической системы. Он подчеркнул актуальность этих принципов.

Глава МИД Белоруссии констатировал активизацию польско-белорусских отношений практически во всех областях и выразил надежду на то, что этот процесс будет продолжаться.

«Впервые за многие годы возобновили полноценное межпарламентское сотрудничество активно работают комитеты и межотраслевые рабочие группы», — обратил внимание Макей.

Он также выразил уверенность в том, что Польша и Белоруссия находятся в состоянии «перехода к новому периоду двусторонних отношений, где не будет места недоверию, конфронтации, интригам, сохраняющимся стереотипам и идеологическим предрассудкам».

Ващиковский напомнил, что Польша и Белоруссия подписали соглашение о малом пограничном движении несколько лет назад, отметив готовность польской стороны к его реализации. Он также подчеркнул, что Польша готова поддержать Белоруссию в модернизации пограничных пропускных пунктов и лоббировать в ЕС предложения белорусской стороны в рамках данной проблематики, учитывая, что официальный Минск печётся о внешней границе Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно обвинял Польшу в притязаниях на Западную Белоруссию. В последние годы таких заявлений стало намного меньше, Варшава и Минск существенно сблизили свои позиции по ряду политических вопросов.