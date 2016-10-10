Участок «Шелкового пути» в Оренбуржье в плачевном состоянии
Оренбург, 10 октября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области до конца 2016 года участок дороги от Акбулака до Сагарчина приведут в проезжее состояние. Об этом 10 октября на брифинге сообщил директор ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» Дмитрий Хусид, передает корреспондент ИА REGNUM.
Тема плачевного состояния трассы озвучена 3 октября на встрече оренбургских предпринимателей с президентом Владимиром Путиным. Председатель оренбургского регионального отделения «Опоры России», генеральный директор учебного центра дополнительного профессионального образования «СтройЭнергоМонтажСервис» Олег Бочкарёв в качестве проблемной точки в сотрудничестве с коллегами из Казахстана отметил участок дороги от города Акбулака до пункта перехода через границу с Казахстаном — Сагарчинский, по которому приходится осуществлять международные перевозки.
«У нас есть участок федеральной трассы протяжённостью 38 километров, который находится в неудовлетворительном состоянии. Это, кстати, отрезок «Шёлкового пути». Знаем, что в планах на 2017 год стоит капитальный ремонт, вернее, реконструкция этой дороги. Но хотелось бы, чтобы планы не остались планами», — сказал Бочкарев.
После встречи с президентом тема оказалась в центре внимания на региональном уровне. «Нам было неприятно, что Юрий Александрович Берг обратил внимание на этот участок дороги», — признался министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин. Он также подчеркнул, что трасса — федеральная, но въезжающих по этому участку на территорию Оренбургской области не волнует вопрос уровня трассы — федерального, областного или муниципального она значения. Въезжая из Казахстана в Россию, они констатируют состояние автодороги, которое далеко от стандартов.
Глава министерства отметил, что дорожники получили четкие указания — привести участок дороги от Акбулака до границы с Казахстаном в проезжее состояние. Полухин заметил, что уже неделю ведутся дорожные работы. Кроме того, на 2017 год запланирован капитальный ремонт отрезка трассы.
В свою очередь, Дмитрий Хусид сделал акцент на том, что последний раз дорога от Акбулака ремонтировалась в конце 1980-х годах. «В этом году поставлена задача, чтобы там было максимально комфортным проезд, который можно обеспечить по весьма-весьма изношенной, если честно, убитой дороге», — признался он.
Участок длиной 50 км имеет посередине около 10 км разрыв, где дорога гравийная. «Это нонсенс для федеральных дорог. Вообще в Российской федерации два участка с гравийным покрытием федеральных дорог: первый в Оренбургской области, второй где-то в Карелии», — сказал Хусид.
Финансирование на приведение дороги в порядок будет осуществляться из средств, предназначенных на содержание дорог. Планируется ямочный ремонт, засыпка щебнем, затирка всех просадок.
В 2017 году федералы приступят к капитальному ремонту. По словам Дмитрия Хусида, это будет мощная инженерная работа.
В ноябре в Оренбуржье ожидают приезд директора Федерального дорожного фонда Романа Старовойта, который осмотрит дорогу Акбулак — граница с Казахстаном. Но принципиальное решение о капремонте всех 50 км трассы на федеральном уровне принято.
Стоит отметить, что участок федеральной трассы от Акбулака до МАПП «Сагарчин» является составной частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концептуально маршрут спланирован по существующей транспортной сети, кроме того будут строиться новые скоростные участки. Если говорить о существующей сети, то отрезок от Акбулака до Казахстана и будет входить в маршрут «Шелковый путь».
Юго-восточный участок МТМ «Европа — Западный Китай» пройдет по трем субъектам: Татарстану, Башкирии и Оренбургской области. «Здесь три региона работают, что называется, рука об руку. Работают на уровне федерального центра… Трасса, что называется, нанесена на местность и дальше все ходы будут за компанией «Автодор», — сказал Дмитрий Хусид и добавил, что пока не найден инвестор, реализация участка находится в проекте.
Планируется, что по Оренбургской области протяженность международного маршрута составит 172 км. Проект оценивается в 54 млрд рублей.