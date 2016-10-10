Оренбург, 10 октября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области до конца 2016 года участок дороги от Акбулака до Сагарчина приведут в проезжее состояние. Об этом 10 октября на брифинге сообщил директор ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» Дмитрий Хусид, передает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Gil Ямы на дороге

Тема плачевного состояния трассы озвучена 3 октября на встрече оренбургских предпринимателей с президентом Владимиром Путиным. Председатель оренбургского регионального отделения «Опоры России», генеральный директор учебного центра дополнительного профессионального образования «СтройЭнергоМонтажСервис» Олег Бочкарёв в качестве проблемной точки в сотрудничестве с коллегами из Казахстана отметил участок дороги от города Акбулака до пункта перехода через границу с Казахстаном — Сагарчинский, по которому приходится осуществлять международные перевозки.

«У нас есть участок федеральной трассы протяжённостью 38 километров, который находится в неудовлетворительном состоянии. Это, кстати, отрезок «Шёлкового пути». Знаем, что в планах на 2017 год стоит капитальный ремонт, вернее, реконструкция этой дороги. Но хотелось бы, чтобы планы не остались планами», — сказал Бочкарев.

После встречи с президентом тема оказалась в центре внимания на региональном уровне. «Нам было неприятно, что Юрий Александрович Берг обратил внимание на этот участок дороги», — признался министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин. Он также подчеркнул, что трасса — федеральная, но въезжающих по этому участку на территорию Оренбургской области не волнует вопрос уровня трассы — федерального, областного или муниципального она значения. Въезжая из Казахстана в Россию, они констатируют состояние автодороги, которое далеко от стандартов.

Глава министерства отметил, что дорожники получили четкие указания — привести участок дороги от Акбулака до границы с Казахстаном в проезжее состояние. Полухин заметил, что уже неделю ведутся дорожные работы. Кроме того, на 2017 год запланирован капитальный ремонт отрезка трассы.

В свою очередь, Дмитрий Хусид сделал акцент на том, что последний раз дорога от Акбулака ремонтировалась в конце 1980-х годах. «В этом году поставлена задача, чтобы там было максимально комфортным проезд, который можно обеспечить по весьма-весьма изношенной, если честно, убитой дороге», — признался он.

Участок длиной 50 км имеет посередине около 10 км разрыв, где дорога гравийная. «Это нонсенс для федеральных дорог. Вообще в Российской федерации два участка с гравийным покрытием федеральных дорог: первый в Оренбургской области, второй где-то в Карелии», — сказал Хусид.

Финансирование на приведение дороги в порядок будет осуществляться из средств, предназначенных на содержание дорог. Планируется ямочный ремонт, засыпка щебнем, затирка всех просадок.

В 2017 году федералы приступят к капитальному ремонту. По словам Дмитрия Хусида, это будет мощная инженерная работа.

В ноябре в Оренбуржье ожидают приезд директора Федерального дорожного фонда Романа Старовойта, который осмотрит дорогу Акбулак — граница с Казахстаном. Но принципиальное решение о капремонте всех 50 км трассы на федеральном уровне принято.

Стоит отметить, что участок федеральной трассы от Акбулака до МАПП «Сагарчин» является составной частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концептуально маршрут спланирован по существующей транспортной сети, кроме того будут строиться новые скоростные участки. Если говорить о существующей сети, то отрезок от Акбулака до Казахстана и будет входить в маршрут «Шелковый путь».

Юго-восточный участок МТМ «Европа — Западный Китай» пройдет по трем субъектам: Татарстану, Башкирии и Оренбургской области. «Здесь три региона работают, что называется, рука об руку. Работают на уровне федерального центра… Трасса, что называется, нанесена на местность и дальше все ходы будут за компанией «Автодор», — сказал Дмитрий Хусид и добавил, что пока не найден инвестор, реализация участка находится в проекте.

Планируется, что по Оренбургской области протяженность международного маршрута составит 172 км. Проект оценивается в 54 млрд рублей.