Киров, 10 октября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Поступления налогов в бюджет Кировской области по итогам 9 месяцев 2016 года сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в региональном Минфине, падение обусловлено в основном снижением поступлений по налогу на прибыль организаций.

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По данным Минфина, всего за 9 месяцев в бюджет области поступило более 19 млрд рублей. Это составляет 68,1% от прогнозируемого годового объема. В структуре поступлений собственных доходов налоговые доходы составили 18 562,4 млн рублей (95,5%), неналоговые доходы — 880,4 млн рублей (4,5%).

Объем налоговых доходов областного бюджета на 80% сформирован поступлениями налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов.

Объем неналоговых доходов областного бюджета в основном сформирован поступлениями доходов от использования и реализации имущества, находящегося в государственной собственности, платежей при пользовании природными ресурсами, доходов от оказания платных услуг, доходов в виде штрафов.

Поступления из федерального бюджета составили более 10,5 млрд. рублей. Из них дотации — 5096,2 млн рублей, субсидии — 2038,3 млн рублей, субвенции 2226,9 млн рублей, иные межбюджетные трансферты — 1237,3 млн рублей.

Основная часть целевых межбюджетных трансфертов предназначена на реализацию мероприятий государственных программ Кировской области в сферах социальной политики, сельского хозяйства, дорожного хозяйства, здравоохранения, лесного хозяйства и ЖКХ.