Севастополь, 10 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. До 1 ноября севастопольские медики планируют привить 80 тыс. человек. Вакцинацию получили около половины от запланированного числа прививаемых. Об этом на совещании в правительстве 10 октября заявил начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин, передает корреспондент ИА REGNUM.

wallspaper.ru Вакцинация

«Эпидемическая ситуация в Севастополе остается благополучной. Для снижения уровня заболеваемости гриппом необходимо привить не менее 40% населения. В городе, по состоянию на 7 октября, вакцинацию получили 81 478 человек, что составляет 49,5% от запланированного количества прививаемых», — сказал он.

Для иммунизации населения за счет средств федерального бюджета приобретено более 113 тысяч доз противогриппозных вакцин.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Ольги Емельяненко, вакцинация продлится до 1 ноября, всего планируется бесплатно привить около 165 тыс. человек.

«Для этого в Севастополе сформировано 123 прививочные бригады, подготовлено 105 постоянных прививочных кабинетов и 56 дополнительных. Организована работа передвижных бригад, которые могут выехать на предприятие и провести вакцинацию работников», — сообщила глава горздрава.

«В Севастополе регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ, он составляет 30,2, а критическая цифра — 50,2», — подытожила Емельяненко.