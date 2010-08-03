Москва, 24 января, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект о декриминализации побоев близким лицами Госдума обсудит во втором чтении 25 января. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. «Завтра вопрос будет рассматриваться во втором чтении на пленарном заседании», — отметил он.

Прежде чем рассматривать законопроект, были получены социологические исследования в части, касающейся семейного насилия и вопросов наказания за семейное насилие, указал спикер Госдумы.

Согласно принятому закону мера наказания за так называемые шлепки — до двух лет лишения свободы. «А если член семьи пострадал и это повлекло уже ущерб здоровья, он лег в больницу, человек получил сотрясение мозга, то наказание за такое семейное насилие наказывается меньше — до четырех месяцев тюрьмы, уголовное наказание», — напомнил парламентарий. «Получается, что если произошла ссора, и тем более тот кто обижает члена семьи, он понимает, может просто пойти умышленно на нанесение больших увечий и причинение большего вреда здоровью, потому что за это меньше наказание», — указал Володин.

Принятый ранее Госдумой закон, криминализировавший нанесение побоев близкими лицами, спикер нижней палаты парламента назвал браком.