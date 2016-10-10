Ереван, 10 октября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, во втором и третьем по величине городах Армении — Гюмри и Ванадзоре членам Совета старейшин предстояло выбрать мэров городов.

Photolure Новоизбранный мэр Ванадзора Мамикон Асланян и глава «оппозиционной» фракции «Армянское возрождение» (Оринац Еркир) в парламенте Эгине Бишарян

Выборы в Советы состоялись 2 октября, и в них впервые после принятия новой Конституции Армении могли принимать участия только политические партии. В результате в Гюмри блок действующего мэра Самвела Баласаняна, набрал 34%, 7 голосов, «Процветающая Армения» (ППА) — 21,6%, партия «ГАЛА» — 10,47% и партия «Армянское возрождение» (АВ) — 10,6%. Остальные партии не преодолели 6% барьер и в Совете старейшин города представлены не будут.

Основываясь на результатах выборов территориальная избирательная комиссия произвела расчёт, по которому «Блок Баласаняна» получил 17 мандатов, ППА — 8, «ГАЛА» — 4 и АВ — 4. Подобный расчёт позволил на сегодняшнем заседании Совета старейшин правящей Республиканской партии Армении (РПА), которая и стояла за Баласаняном, единолично избрать действующего мэра на новый срок.

С подобной арифметикой не согласились все остальные партии, прошедшие в Совет. По их мнению, «Блок Баласаняна» должен был получить 15 мандатов из 33. Дело в том, что по новому Избирательному кодексу, если одна из партий получает от 40 до 50 процентов мандатов в Совете старейшин, то в дело вступает прописанный в законе бонус, который должен обеспечить такой партии «стабильное большинство». Именно использовав подобный бонус избирательная комиссия фактически отняла у оппозиционных партий два мандата и вручила их Баласаняну. Однако, по мнению экспертов, закон в этой части хоть и не идеален, но избирательная комиссия всё сделала по закону. Сейчас оппозиция готовится оспорить решение ТИК в суде, а после этого грозиться дойти до конституционного суда.

Иначе обстояло дело в Ванадзоре. Там также победу одержала РПА, но получила она 13 мандатов из 33, поэтому желанный бонус ей не достался. К 13 мандатам РПА преплюсовались ещё два мандата «Дашнакцутюн», которая находится в коалиции с партией власти и, естественно согласилась проголосовать за кандидатуру Мамикона Асланяна, который возглавлял список РПА на выборах.

Однако у трёх остальных партий — «Светлая Армения», АВ, ППА, которые прошли в Совет старейшин, имелось 18 мандатов и отличная возможность объединившись избрать в мэры Криста Марукяна, который возглавлял список «Светлой Армении», получившей в результате выборов 10 мандатов.

«Армянское возрождение», которое и до этого имело репутацию ненадёжного партнёра, по началу стало выдвигать невыполнимые условия, но в итоге, как и ППА, согласилась поддержать кандидатуру Марукяна. Три партии даже подписали документ о сотрудничестве. Но сегодня после закрытого тайного голосования выяснилось, что кандидат от РПА получил 19 голосов, а Марукян всего 14. Представители всех трёх оппозиционных партий сразу заявили, что предателей в их рядах нет, но как справедливо заверил лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, предателей легко можно будет выявить в ходе заседаний Совета старейшин и их партия сделает всё, чтобы узнать имена непорядочных партнёров.

Пока Марукян будет выяснять, кто же в последний момент тайно перешёл на сторону властей, многие политологи без тени сомнения заявляют, что как в АВ, так и в ППА могут быть предатели. Ведь обе партии недавно резко критиковали членов Центральной избирательной комиссии, но во время закрытого тайного голосования, которое состоялось на днях в парламенте, члены комиссии получили только четыре голоса против, когда как во фракциях ППА и АВ насчитывается в общей сложности около трёх десятков депутатов.

Кроме этого, уже после выборов 2 октября, возглавлявший список АВ Аркадий Пелешян избил местного священника, оказался в розыске, но сразу же после задержания был отпущен под подписку о невыезде. И сейчас, после того, как Ванадзор возглавит представитель РПА, практически никто не сомневается, что член Совета старейшин от «оппозиционной» партии «Армянское возрождение» избежит наказания.