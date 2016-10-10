Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что о закате эры углеводородов говорить пока преждевременно. Об этом российский лидер заявил сегодня, 10 октября, на Всемирном энергетическом форуме, который стартовал в Стамбуле (Турция).

kremlin.ru Владимир Путин

Путин напомнил, что после падения цен на углеводороды почти в два раза, в мире начали звучать утверждения о том, что эра углеводородов подошла к концу и уже сейчас надо переориентироваться на альтернативные источники энергии. «Думаю, реальных оснований для таких далеко идущих выводов пока нет», — сказал Путин.

Даже при снижении цен на углеводороды, спрос на нефть и газ продолжает расти. Путин напомнил прогноз международного энергетического агентства. Согласно этому прогнозу, через 20−30 лет мир останется все-таки углеводородным. Спрос на нефть и газ продолжат расти и через 20 лет, подытожил Путин.

Российский лидер пояснил, что спрос на углеводороды будет увеличиваться в основном за счет роста экономик Индии и Китая.