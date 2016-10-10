Волгоград, 10 октября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Несовершеннолетние хулиганы изуродовали памятник Ленину в городе Палласовка Волгоградской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, установлены личности четырех подозреваемых в совершении преступления.

Дмитрий Налбандян. В. И. Ленин (фрагмент). 1963

Хулиганы действовали ночью 9 октября: сначала они распивали прямо на центральной площади города спиртные напитки, а затем решили развлечься, раскрасив из баллончиков памятник Ленину.

Из четверых задержанных одному 22 года, остальным — по 17 лет. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ — «Вандализм» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предполагает наказание до трех лет лишения свободы.