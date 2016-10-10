Волгоград, 10 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте Волгограда существенно вырастет с 1 декабря — и сразу на пять рублей. Новые тарифы утверждены 10 октября на заседании гордумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

С начала зимы стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 20 рублей за одну поездку, на скоростном трамвае и «дачных» автобусных маршрутах — 25 рублей.

При этом в гордуме со ссылкой на информацию мэрии утверждают, что Волгоград остается «единственным городом-«миллионником» с самыми низкими тарифами на пассажирские перевозки».

Резкий скачок стоимости проезда власти попытаются нивелировать с помощью системы электронной оплаты, которая, по планам мэрии, должна позволить снизить стоимость проезда на 10%.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Волгограде менялась в 2014 году.

«Нагрузки на бюджет все растут, и наши транспортные предприятия необходимо поддерживать. Как мы сегодня договорились с администрацией Волгограда, новые тарифы будут введены параллельно с системой электронных проездных билетов, которые дают пассажирам ряд преимуществ. Прежде всего, это 10-процентная льгота на проезд, а также возможность проезда по одному билету на нескольких муниципальных маршрутах в течение часа», — отметил председатель комитета гордумы по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман.