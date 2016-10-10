Москва, 10 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В московской школе №1137 объявлена угроза взрыва. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает Life со ссылкой на источник в оперативных службах города.

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Сообщается, что неизвестный позвонил в экстренные службы города и сообщил о заложенном в здании школы №1137 взрывном устройстве. Учебное заведение расположено на северо-востоке Москвы.

В школу прибыли сотрудники оперативных служб, кинологи с собаками и взрывотехники.

Информация уточняется.