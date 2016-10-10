Энгельс, Саратовская область, 10 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. И.о. декана заочного отделения, заведующая кафедрой административного и финансового права в Энгельсе Людмила Алиева признана судом виновной в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Следствием и судом установлено, что в период с 2013 по 2016 годы Алиева, являясь и.о. декана путем обмана и злоупотребления доверием пообещала бывшей выпускнице вуза оказать содействие при сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру, кандидатских экзаменов и кандидатской диссертации за денежное вознаграждение общей суммой 1 млн рублей.

Фактически Алиева не могла оказать ей содействия в решении данных вопросов, поскольку в состав экзаменационных комиссий при сдаче вступительных и в последующем кандидатских экзаменов не входила, обучающим процессом не руководила, не могла повлиять на выполнение индивидуального учебного плана аспиранта, оказывать содействие в подготовке кандидатской диссертации (писать ее сама не собиралась), отмечают в ведомстве.

В течение 2013−2016 годов студентка как лично, так и путем проведения банковской операции передала злоумышленнице не менее 320 тыс. рублей. Однако осознав незаконный характер ее действий, обратилась в правоохранительные органы. Противоправные действия сотрудницы образовательного учреждения были выявлены и пресечены сотрудниками территориального следственного подразделения СК России по Саратовской области и МУ МВД России «Энгельсское».

В рамках осуществления предварительного расследования Алиева вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме. Кроме того, на стадии следствия благодаря принятым следователями мерам причиненный ею ущерб возмещен в полном объеме.

Приговором суда Алиевой назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с испытательным сроком 3 года.