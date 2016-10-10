Тбилиси, 10 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что парламентские выборы в Грузии прошли с очень большими нарушениями, и это могли видеть и слышать все, у кого есть глаза и уши. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении, размещенном на его странице в сети Facebook.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам экс-президента, Бидзина Иванишвили заранее анонсировал те результаты, которые он желал получить от выборов 8 октября, а избирательные комиссии истерически работали над тем, чтобы выдать ему именно такие результаты.

Тем не менее, Саакашвили констатировал, что и партия Иванишвили («Грузинская мечта»), и его соратники («Единое национальное движение») набрали на этих выборах очень много голосов, поэтому, по заявлению экс-президента, неправильно было бы со стороны его соратников и сторонников обвинять ту часть грузинского народа, которая сделала выбор в пользу Иванишвили.

«Мы должны уважать их выбор. Но сам Иванишвили не уважает выбор тех, кто проголосовал за Национальное движение. Я следил за всеми округами, особенно, по понятным причинам, за Зугдидским округом. Иванишвили заранее анонсировал, что Сандра (супруга Саакашвили Сандра Руловс) там не пройдет. Там не было каруселей, потому что велико было преимущество Сандры, но они (нынешнее правительство) подключили бандитов эпохи Шеварднадзе во главе с Шенгелия, и те устроили погромы на тех участках, где больше всего голосов получила Сандра», — пояснил Саакашвили.

По его оценке, аналогичным образом власти действовали в Кахети, Тбилиси и крупных городах.

В сложившейся ситуации участие кандидатов в мажоритарные депутаты от ЕНД во втором туре выборов, который должен состояться в большинстве мажоритарных округов, экс-президент считает бессмысленным.

«Перед вторым туром Иванишвили заявил, что его кандидаты победят во всех округах, и в условиях нынешней избирательной системы это так и будет. Так что каждый кандидат должен решить самостоятельно, участвовать ему во втором туре или нет», — заявил Саакашвили и добавил, что участие во втором туре будет означать легитимацию выборов.

По мнению экс-президента, в будущем парламенте партия Иванишвили, как он и предсказывал, получит конституционное большинство, и это даст ему возможность вернуть парламент из Кутаиси в Тбилиси, отменить прямые выборы президента и полностью изменить менеджмент и редакционную политику телекомпании «Рустави-2».

Несмотря на такую реальность, Михаил Саакашвили утверждает, что у него и его партии очень много сторонников, вместе с которыми они обязательно отстранят Иванишвили от власти в Грузии.

Что касается участия избранных в парламент представителей от ЕНД в работе законодательного органа, экс-президент предлагает своим соратникам, прежде чем принять решение по этому вопросу, провести встречи и обсудить этот вопрос со своими сторонниками в активистами во всех регионах.

«Сколько бы ни трепыхался Иванишвили, я уверен, что скоро все это закончится», — подчеркнул Саакашвили.

По предварительным данным ЦИК Грузии, по пропорциональной системе в парламент прошли две партии — «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Шансы получить несколько мандатов есть и у «Альянса патриотов», который пока колеблется на уровне 4,998%, но его судьба пока не решена. Что касается выборов по мажоритарным округам, в большинстве округов состоится второй тур, в котором за места в парламенте, в основном предстоит бороться кандидатам от ГМ и ЕНД. Парламентские выборы в Грузии проходили 8 октября.