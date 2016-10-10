Москва, 10 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Для Китая важно иметь надежную диверсификацию и наполнение всех транспортных путей, в портовые города и регионы будут вливаться серьезные инвестиции. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 10 октября шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев, комментируя информацию о планах Китая по созданию крупного портового проекта на Черном море и развитию крымского порта «Евпатория».

Peter Griffin Китайский флаг

«Китайцы не делают ставок на один только транспортный маршрут, на одну группу партнеров. «Новый Шелковый путь» в действительности проект, состоящий из нескольких параллельных и взаимодополняющих проектов, и один из маршрутов ведет через Транссибирскую магистраль и Россию, а есть еще автодороги через Пакистан и Иран, в которые Китай много инвестировал, есть третий маршрут через Казахстан, через Каспий по воде и железную дорогу по Закавказью, где уже отправляли пробные составы», — рассказал он.

Со стороны Китая озвучивался и вариант продолжения данного маршрута через Одессу, и «несмотря на определенную политическую нестабильность в прилегающих территориях и Украине в целом, этот вариант по-прежнему вполне реальный», отмечает эксперт. «То, что в качестве альтернативного завершения маршрута может быть задействован крымский, чему китайские инвестиции, возможно, служат гарантией, говорит и о дальновидности Китая. Это важно для развития и Крыма как региона, и увеличит долю «дивидендов» России от реализации «Шелкового пути» в целом», — говорит Пушкарев.

Насколько такие вещи важны, можно судить, например, в сравнении с событиями вокруг латвийских портов, указал эксперт. «Грузы из России в значительной степени давали доходы целым районам Латвии, поддерживали загрузку портов, давали рабочие места и, можно без особой натяжки сказать, кормили часть населения. С уходом едва ли не половины грузов появились проблемы, а план полного отказа России от использования иностранных портов на Балтике в ближайшие 2−3 года приведет к тому, что латвийские порты почти не будут иметь загрузки, что скажется на экономике Латвии и на жизни в портовых городах достаточно болезненно», — отметил аналитик.

Причины такой переориентации российских грузопотоков были отчасти экономические, отчасти политические, констатировал эксперт. «Китай же обращает на политическую сторону вопросов совсем мало внимания. Китаю, думаю, совсем не важно, чей Крым, и чья Одесса, и как эти действия будут выглядеть с точки зрения разных групп мировых политиков. Для Китая важно иметь надежную диверсификацию и наполнение всех транспортных путей, и, безусловно, в портовые города и регионы вливались и будут вливаться инвестиции, портовые мощности будут задействованы в полной мере», — считает эксперт.

Крым получит серьезные выгоды, если станет частью ветки «Шелкового пути», что «положительно скажется и на развитии инфраструктуры, и позволит поднять уровень жизни людей», резюмировал Пушкарев.

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Развитие китайской транспортно-логистической системы «Новый Шелковый путь» предусматривает участие в ней ряда российских транспортных узлов. В частности в рамках «Шелкового пути» возможно появление крупного китайского портового проекта в северо-западной части Черного моря: в последний год перед присоединением Крыма к России стало известно о китайском мега-проекте по развитию крымского порта Евпатория до грузооборота в районе 100 млн тонн в год. В 2014 году Китай в числе других стран БРИКС признал вхождение Крыма в состав России. На сегодняшний день Крым остается дотационным регионом России.