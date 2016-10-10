Астана, 10 октября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали учредительный договор Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщает сегодня, 10 октября сайт премьер-министра республики. Договор был принят в рамках очередного заседания Координационного комитета по развитию ТМТМ, прошедшего в Астане.

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В заседании приняли участие руководители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, а также Актауского, Бакинского международных морских торговых портов, Азербайджанского Каспийского морского пароходства, Батумского морского порта, компании «Укрферри», Translogistic SRL и Международного транскаспийского транспортного консорциума.

Создание Международной ассоциации ТМТМ стало основной темой встречи.

«Деятельность Ассоциации будет направлена на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ. Планируется, что в рамках Ассоциации будут отрабатываться вопросы «проведения эффективной тарифной политики, оптимизации издержек и стоимости интегрированной услуги, создание единой технологии перевозочного процесса, содействие снижению административных барьеров, связанных с пограничными и таможенными процедурами и переработки грузов и контейнеров в портах стыковых станциях. Все эти меры направлены на обеспечение конкурентоспособности ТМТМ по сравнению с альтернативными маршрутами», — добавили в пресс-службе казахстанского национального железнодорожного перевозчика «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ).

Участники заседания отметили, что на развитие ТМТМ позитивно повлияло создание Координационного комитета.

«За время существования Координационного комитета проведена значительная работа по выстраиванию эффективной тарифной политики, внедрению единой технологии перевозки грузов и созданию совместного интегрированного логистического продукта Nomad Express, запущены контейнерные поезда, создан Международный транскаспийский транспортный консорциум», — отметил руководитель АО «НК «КТЖ» Канат Алпысбаев.

Казахстанская сторона проинформировала участников встречи о ходе строительства паромного комплекса в порту Курык, первый пусковой комплекс которого планируется сдать в эксплуатацию до конца 2016 года. Пресс-служба КТЖ сообщает, что Координационный комитет ТМТМ принял решение организовать тестовую перевозку вагонов паромным сообщением порт Курык — порт Алят (в Аляте находится паромный терминал Бакинского порта — ИА REGNUM ).

Также в сообщении КТЖ говорится, что стороны согласовали льготные тарифные условия для ряда экспортных казахстанских грузов, включая зерно, нефтепродукты и цветные металлы, по территориям стран-участниц ТМТМ.

Напомним, ТМТМ пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение организовать постоянный офис Координационного комитета по развитию ТМТМ со штаб-квартирой в Астане было озвучено казахстанской стороной в мае 2016 года.

Бывший президент КТЖ Аскар Мамин, ныне заместитель премьер-министра Казахстана, назвал маршрут «одним из важнейших транспортных коридоров Евразии».