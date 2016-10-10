Москва, 10 октября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Руководство издания «Новая газета» намерено обжаловать решение Басманного суда Москвы, удовлетворившего иск главы «Роснефти» Игоря Сечина о защите чести и достоинства, передает 10 октября «Эхо Москвы».

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«Если понадобится, пойдем дальше — до Верховного суда и Европейского суда», — заявил заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.

По мнению Соколова, решение суда, вынесенное 10 октября, является прецедентом, так как теперь «люди будут обжаловать в суде то, что им показалось в той или иной публикации». Также Соколов подчеркнул, что в статье Романа Анина была изложена только фактура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Роснефти» Игорь Сечин выиграл суд по иску о защите чести и достоинства против «Новой газеты». Басманный суд обязал издание в течение семи дней признать статью о яхте стоимостью $100 млн, на которой отдыхала Ольга Сечина, несоответствующей действительности.

Автор статьи на основании изучения маршрута яхты «Принцесса Ольга» и аккаунта Instagram Ольги Сечиной утверждал, что роскошное судно либо принадлежит семье Сечиных, либо часто арендуется. Также в публикации утверждалось, что Ольга Сечина — это супруга главы «Роснефти», а яхта названа в ее честь.