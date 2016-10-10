Стамбул, Турция, 10 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. «Заморозка или даже сокращение добычи нефти является, пожалуй, единственно правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики», — заявил сегодня, 10 октября, президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. По его мнению, эти действия ускорят восстановление баланса рынка.

Richard Masoner Добыча нефти

Президент подчеркнул, что «Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти». Таким образом российский лидер поддержал инициативу ОПЕК по фиксации лимитов на добычу. Он выразив надежду, что на запланированном на ноябрь заседании ОПЕК «эта идее воплотится в конкретные договоренности».

«Россия будет и далее конструктивно взаимодействовать в энергетической сфере со всеми заинтересованными сторонами на основе принципов взаимовыгодного и равноправного партнерства», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент РФ Владимир Путин участвует в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле. В рамках первого после улучшения отношений с Турцией визита в эту страну российский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.