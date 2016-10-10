Женева, Швейцария, 10 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



hna.de Вирус Зика

Число случаев заражения вирусом Зика будет по-прежнему расти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили 10 октября во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора ВОЗ Маргарет Чен, борьбу с лихорадкой, распространяемой москитами, усложняет отсутствие надежного подхода к контролю численности кровососущих, о чем свидетельствуют результаты десятилетий попыток сдерживания лихорадки денге.

Она также отметила, что эксперты не могут ответить на вопрос, почему первые признаки наличия вируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе были обнаружены у иностранцев, которые к тому моменту успели вернуться на родину.

«Является ли эта низкая численность установленных случаев признаком иммунитета жителей региона или подтверждение того, что вирус получил дополнительный эпидемический потенциал», — заявила она.