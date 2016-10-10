Варшава, 10 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Переброска Российской Федерацией (РФ) ракетных комплексов «Искандер-М» под Калининград является «неадекватной реакцией» на действия Североатлантического альянса в регионе. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

«Мы (власти Польши) считаем, что реакция РФ, переброска ракетных комплексов, — неадекватный ответ на действия НАТО», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2016 г. официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» были переброшены под Калининград в рамках боевой подготовки Вооруженных сил РФ.

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