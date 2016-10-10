Красногорск, 10 октября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Библиотечная сеть Москвы и Московской области устарела и нуждается в современном подходе для привлечения молодежи. Новый дизайн помещений, создание коворкингов и расширение технической базы позволит спасти библиотеки региона от простоя. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Виталий Куренной.

StockSnap Библиотека

«Очень хорошо, что программа по модернизации проходит, потому что вся эта инфраструктура библиотечная с советского времени не изменялась и просто морально устарела. Она не привлекательна для молодежи и выглядит как анахронизм. Удачные примеры изменения библиотек, в первую очередь, связаны с изменением пространства, созданием коворкинга. Туда начинают приходить люди. Библиотек в России очень много, но они, к сожалению, пустуют. Сеть большая, а используется плохо. Программа изменения дизайна, самой библиотеки, ее функций — это правильно», — пояснил Куренной.

Собеседник агентства также отметил, что основным «фронтом» работ по модернизации библиотек должен стать современный дизайн пространства.

«Это должен быть современный дизайн. Можно сказать, что вот, мы там какие-то функции выполняем дополнительные, например, для бизнеса, но от этого люди туда не пойдут. Нужно, чтобы пространство выглядело современно, ведь это государственное учреждение, а государство должно предлагать хорошие образцы. Вот библиотека: в нее приятно пойти, она образцовая со всех точек зрения: техники, которая там стоит, дизайна помещения, эстетики», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на базе библиотек Подмосковья планируется создание современных культурных центров для времяпровождения жителей. Поиск художественно-планировочных решений и функционально-событийного наполнения будет проходить в рамках всероссийского архитектурного конкурса, который стартует 13 октября. Ранее в библиотеках Москвы было предложено ввести продажу напитков и снеков через сотни вендинговых автоматов.