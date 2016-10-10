Мурманск, 10 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



администрация Мурманска праздничный салют

75 тысяч мурманчан и гостей города отметили вековой юбилей заполярной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

«Празднование открыла реконструкция церемонии закладки города Романов-на-Мурмане: сто лет назад было начато строительство храма. После путешествия во времени на центральной площади города митрополит Мурманский и Мончегорский Симон провел благодарственный молебен, его сопровождало выступление хора ансамбля песни и пляски Северного флота», — отметили в администрации.

На один день центральный проспект Мурманска — имени Ленина стал Юбилейным. Его перекрыли, превратив магистраль в пешеходную зону, где расположились тематические площадки, палатки с сувенирами и рукодельными подарками, воздушными шариками и развлечениями для детей. Вечером для северян выступил российский певец Денис Майданов.

«Салют-фейерверк и лазерно-проекционное шоу стали кульминацией праздника, — сообщили в пресс-службе. — Изображение проецировали на стены гостинично-делового центра «Арктика». С началом шоу на них заиграло северное сияние, один за другим стали появляться известные всем символы Мурманска: памятники и знаменитые мурманские здания».

Тем временем, по данным мурманской полиции, охрану общественного порядка обеспечивали 190 сотрудников УМВД, 76 представителей добровольных народных дружин и частных охранных организаций.

«Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и взаимодействующих органов, нарушений правопорядка на территории столицы Заполярья не было допущено», — отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основными мероприятиями плана, связанного с подготовкой и проведением празднования 100-летия Мурманска, стали работы по внешнему благоустройству города. Реконструкция парков и скверов, комплексное благоустройство стали наиболее затратными позициями. Общий объём финансирования всех мероприятий за период 2011—2015 годов составил 20,1 млрд. рублей, до конца 2016 года на эти цели планируется направить 4 млрд. рублей за счёт всех источников финансирования. Комплексные работы по благоустройству в Мурманске не проводились более 20 лет.