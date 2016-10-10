Киев, 10 октября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Бывший глава Украины Леонид Кравчук считает, что в случае сохранения у Украины ядерного оружия она была бы похожа на «обезьяну с гранатой», об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Гордон».

Stanislav S. Yanchenko Граната

"Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату», — отметил Кравчук.

По его словам, при отсутствии систем обслуживания ядерное оружие опасно. Кроме того, любой его вид имеет «срок годности». Ранее Кравчук говорил, что Украина не нуждается в статусе ядерного государства.

Напомним, после распада СССР на территории Украины находился арсенал ядерного оружия. В 1993 году в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании Киев отказался от ядерных вооружений и присоединился к Будапештскому соглашению.