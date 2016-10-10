Ярославль, 10 октября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Конфликт ОАО «ТГК-2» и управляющих компаний, обслуживающих ряд домов в Ярославском районе, ознаменовался новыми подробностями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в теплоснабжающей организации, специалисты компании обнаружили самовольные врезки жителей поселка Дубки Ярославского района в трубопровод.

tgc-2.ru Незаконная врезка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три крупные коммунальные компании Ярославского района не подготовили жилой фонд, находящийся в их управлении, к осенне-зимнему периоду. Проблемы возникли по 109 домам в поселках Дубки, Ивняки и Щедрино. Вину за это ТГК-2 возложила на управляющие компании, в ведении которых находится этот жилфонд. «Управдомы» задолжали поставщику теплоресурса многомиллионные суммы. Кроме того, упрек был высказан и в адрес главы Ярославского муниципального района Татьяны Хохловой — по мнению ТГК-2 она «уклоняется от просьб вмешаться в ситуацию для скорейшего погашения долгов предприятиями ЖКХ».

Теперь же ситуацию усложнили выявленные факты самовольных врезок в теплопровод. Компания отмечает, что незаконные присоединения находятся, в основном, на придомовой территории. «Это указывает на полную безответственность как самих жильцов, так и компании-эксплуататора теплосети ОАО «ЖКХ «Заволжье», — подчеркивают в ОАО «ТГК-2».

«Смекалистые» граждане, отбирая теплоноситель из общей трубы, не только лишают тепла и горячей воды соседей по поселку, но и создают угрозу коммунальной аварии, поскольку врезки сделаны «кустарным» способом без соблюдения расчетных нагрузок, запорные краны на ответвлениях не соответствуют требованиям эксплуатации», — комментирует пресс-служба теплоснабжающей компании.

В ТГК-2 полагают, что ситуация может привести к коммунальной катастрофе. В ситуацию уже вмешался департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Администрации Ярославского района и руководству ОАО «ЖКХ «Заволжье» дано указание в аварийном порядке привести тепловые сети в соответствие с требованиями правил технической эксплуатации и обеспечить получение паспортов готовности домов.