Москва, 10 октября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» совместно с популярной социальной сетью «ВКонтакте» планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) космобота Спотти. Об этом сообщил директор по маркетингу «ВКонтакте» Михаил Чернышев на своей странице в соцсети.

roscosmos.ru Космобот Спотти

«Весной 2017 г. мы совместно с «Роскосмосом» отправим на МКС капсулу с умным космическим ботом Спотти, — отмечается в сообщении. — Он станет связующим звеном между нашими пользователями и экипажем МКС».

Космобот должен будет передавать на Землю фотографии и видео происходящего на станции и за ее бортом, а встроенный проектор позволит транслировать на МКС контент от пользователей соцсети.

При этом Чернышев также подчеркнул, что первая версия космобота Спотти уже была запущена в виде простого искусственного интеллекта, отвечающего на вопросы о космосе.