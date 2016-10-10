Нижний Новгород, 10 октября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода намерена увеличить стоимость проезда в общественном транспорте в начале 2017 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом директор департамента транспорта Александр Таланин на заседании профильной комиссии Гордумы 10 октября.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородский трамвай

По его словам, планируется, что стоимость проезда вырастет сразу на всех видах муниципального транспорта. На сколько именно она вырастет, Таланин не уточнил, отметив только, что себестоимость проезда на сегодня составляет около 28 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2016 года появилась информация, что городская дума Нижнего Новгорода намерена запретить частным перевозчикам снижать цены на свои услуги.

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В подготовленном думой проекте решения «О Положении об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Нижнем Новгороде» предлагалось запретить частным перевозчикам запрещается снижать цену на проезд ниже цены, официально установленной для муниципального автотранспорта.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде верхний предел тарифа на перевозку пассажиров в общественном автотранспорте составляет 20 рублей. Большинство частных и муниципальных перевозчиков берут за проезд 20 рублей.

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Однако, некоторые из частников не только возят пассажиров по 15 рублей за поездку, но и выпускают проездные билеты, при покупке которых стоимость проезда становится меньше.