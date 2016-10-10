Москва, 10 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин выиграл суд по иску о защите чести и достоинства против «Новой газеты», сообщает Life.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Иск Сечина удовлетворил Басманный суд Москвы. Он обязал издание признать статью о яхте несоответствующей действительности в срок до семи дней.

Речь в статье, опубликованной «Новой газетой», шла о судне стоимостью $100 млн, на котором не менее трех раз отдыхала Ольга Сечина. По мнению автора статьи, женщина приходится главе «Роснефти» супругой, а яхта «Принцесса Ольга» носит название в ее честь.

В статье на основании изучения маршрута яхты и аккаунта Instagram Ольги Сечиной утверждалось, что роскошное судно стоимостью около $100 млн является либо собственностью семьи Сечиных, либо очень часто берётся в аренду.