Москва, 10 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ввел новый порядок коммерческого кредитования регионов. Соответствующий документ подписал глава правительства.

Процентная ставка

Процентная ставка по коммерческим кредитам для субъектов РФ и для муниципалитетов будет «жестко привязана» к ключевой ставке Банка России.

Как указано в документе, процентная ставка по кредитам будет рассчитываться, как сумма ключевой ставки ЦБ и определенной в контракте фиксированной надбавки.

«Документ направлен на снижение долговой нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты», — отметил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Медведев рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки. Сейчас она составляет 10%.

По данным Счетной палаты, государственный долг регионов с начала 2016 года уменьшился на 2,2% и на 1 сентября 2016 года составлял 2,26 трлн рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме, пообещал продолжить замещение коммерческих кредитов регионов бюджетными, выдаваемыми по фиксированной ставке 0,1%.