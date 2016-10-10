Самара, 10 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Общая сумма ухода от налогов, сборов за незаконное использование земель и долгов в бюджет Самары на сегодняшний день превысила 1 млрд рублей. Такие данные озвучил руководитель регионального Управления федеральной службы судебных приставов Владимир Князев, констатируя факт недоимки, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

10 октября соглашение о сотрудничестве подписали глава Самары Олег Фурсов и глава областного УФССП Владимир Князев. «Соглашения сделает нашу совместную работу ещё более системной. И если мы будем придерживаться заданных темпов, то в течение следующего года мы с этим объемом исполнительных производств разберемся и взыщем средства», — заявил Князев.

Соглашение призвано повысить эффективность принудительного исполнения решений судов и взыскания задолженности перед городским бюджетом. Документ также подписали руководитель Департамента управления имуществом Сергей Черепанов и руководитель Департамента градостроительства Сергей Рубаков, отмечает пресс-служба мэрии.

В соответствии с соглашением стороны будут вместе проводить мероприятия по вопросам принудительного исполнения требований решений судов, а также осуществлять постоянный информационный обмен.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары на 2016 год был принят со следующими основными характеристиками: общий объем доходов и расходов — 14 млрд 26 млн 799,5 тыс. рублей, дефицит — 0.

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