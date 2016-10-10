Москва, 10 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 11октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 8 копеек и составил 62,3884 рубля. Курс евро к рублю прибавил 49 копеек — он увеличился до 69,7253 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 27 копеек по сравнению с предыдущим показателем — до 65,69 рубля.

На выходные дни (8−9 октября) и 10 октября Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара снизился на 9 копеек и составил 62,30 рубля, евро упал на 62 копейки до $69,23.