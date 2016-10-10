Лондон, 10 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Процесса Brexit

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил 10 октября, что второе голосование по вопросу членства страны в ЕС недопустимо, сообщает Reuters.

Он, тем не менее, подчеркнул, что законодательный орган страны будет играть ключевую роль в оценке процесса Brexit.

«Парламент, несомненно, будет проводить дебаты и тщательно отслеживать развитие этого процесса», — отметил он. «Однако проводить второе голосование или голосовать, чтобы подвергать волю британского народа является недопустимым способом двигаться дальше», — добавил он.

Напомним, референдум по вопросу членства Соединенного Королевства в ЕС прошел 23 июня текущего года. В ходе голосования верх одержали сторонники выхода страны из Евросоюза. Из-за выбора граждан страны бывший глава правительства Дэвид Кэмерон был вынужден уйти в отставку.