Москва, 10 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как сообщил сегодня, 10 октября, глава российского правительства на совещании с вице-премьерами, «эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» по цене 329 млрд 690 млн рублей».

Roy Luck Добыча нефти

Как передает пресс-служба правительства РФ, по словам Медведева, оплата должна поступить до 14 октября.

«Рассчитываю на то, что в рамках той деятельности, которая ведется по размещению акций самой компании «Роснефть», будут приняты все необходимые агентские решения, проведены работы по подысканию необходимых инвесторов для реализации 19,5% акций нефтяной компании «Роснефть» в текущем году», — заявил он.

Продажа 19,5% акций «Роснефти» проводится для «исполнения решений по пополнению бюджета Российской Федерации, которое мы предполагали на этот год, — пояснил Медведев. — Это наиболее крупные, приватизационные следки последнего времени».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, синергетический эффект для «Роснефти» при покупке «Башнефти» должен составить в 150−180 млрд руб, при этом сумма сделки составит от 325 до 330 млрд руб. В том случае, если сделка будет заключена в текущем месяце, средства поступят в бюджет до конца года.