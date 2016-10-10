Рига, 10 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии намерено воспитать первое поколение так называемых «белых» хакеров в Латвии — талантливых детей будут искать по школам, где введут специальные факультативные уроки, сообщает портал Rus.delfi.lv. Программа будет финансироваться Министерством обороны и рассчитана на обучение молодых людей навыкам, которые им потребуется позже во время работы в структурах безопасности государства.

PublicDomainPictures Ребёнок-хакер

Как заявили представители особого подразделения земесссаргов (ополченцев), с января 2017 года к программе будут привлечены ученики 6−7-х классов. Предусмотрены как индивидуальные, так и командные уроки (всего 32 часа теории и практики) по уникальному курсу, аналогов которого нет в Латвии. Помощь в его разработке оказывало эстонское предприятие BHC Laboratory.

После завершения курса школьники получат сертификат, а особо талантливая молодежь продолжит учебу в спецшколах. Претендовать на спецкурс смогут школьники, которые уже состоят в Яунсардзе (молодежная военизированная организация) или готовы вступить в организацию.

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