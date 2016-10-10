Калининград, 10 октября, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Сторожевой корабль ВМФ России «Адмирал Макаров» начал государственные испытания в Калининградской области. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов, сегодня, 10 октября, сдаточная команда завода и экипаж корабля завершают первый выход в Балтийское море, в ходе которого началось выполнение программы госиспытаний.

Штаб Балтфлота Сторожевик «Адмирал Макаров» на Балтике

На середину октября запланирован переход корабля на Северный флот для проведения испытаний ракетного, зенитного и артиллерийского комплексов, после чего «Адмирал Макаров» вернётся на сдаточную базу в г. Балтийск Калининградской области.

Передача корабля в состав ВМФ России запланирована на ноябрь 2016 года. Ожидается, что корабль войдёт в боевой состав Черноморского флота.

На вооружении «Адмирала Макаров» находятся крылатые ракеты «Калибр», артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров, торпеды калибра 533 миллиметра, палубный вертолёт.

Корабль назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота, изобретателя минного транспорта, разработчика теории непотопляемости и русской семафорной азбуки Степана Макарова. Морской офицер во время русско-японской войны в Порт-Артуре.

Это будет третий корабль проекта 11 356, который калининградским заводом «Янтарь» по заказу Министерства обороны России. Первые два корабля этой серии — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» — были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года.