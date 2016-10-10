Курган, 10 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Курганские садоводы, устроившие несанкционированные свалки, стали косвенно виновны в нарушении обеспечения посадки самолётов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной транспортной прокуратуре.

shadr.tv Аэропорт. Курган

В районе объектов радиотехнического обеспечения посадки самолётов аэропорта города Кургана располагаются три несанкционированные свалки бытовых отходов, которые организовали члены садоводческих товариществ, что расположены неподалёку от аэропорта.

Свалки являются источником массового скопления птиц, поясняют в транспортной прокуратуре. Птицы летают непосредственно над территорией аэропорта, создавая сложную орнитологическую бстановку и угрозу безопасности полётов. К примеру, попавшая в турбину самолёта птица, может стать причиной авиационной катастрофы.

В результате проверки прокурором в суд направлено три исковых заявления о возложении на администрацию Кургана обязанности незамедлительно организовать вывоз твёрдых бытовых отходов с указанных свалок. Прокуратуру поддержал в свою очередь суд.

Отметим, что не в первый раз администрацию Кургана привлекали за несанкционированные свалки у аэропорта. В августе прошлого года транспортная прокуратура пеняла на свалки, самовольно организованные жителями города в районе аэропорта. И сообщала, что они создают серьезную угрозу самолетам. В этом году ситуация повторилась, а решение суда сводится лишь к требованию к администрации Кургна организовать немедленный сбор и вывоз мусора с территории аэропорта.

В 2013 году транспортная прокуратура обнаружила возле курганского аэропорта шесть несанкционированных свалок.