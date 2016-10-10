Ярославль, 10 октября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославле председателем комитета по рекламе, наружному оформлению и благоустройству мэрии Ярославля назначен руководитель одного из рекламных агентств города Алексей Ковинский, об этом сообщает ряд ярославских СМИ. В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM официально эту информацию подтвердить отказались. Тем не менее такое возможное назначение вызвало неоднозначную реакцию на рекламном рынке Ярославля, а в Ярославской областной думе, в свою очередь, в решении нового руководства города усматривают конфликт интересов.

ИА REGNUM Рекламное место

«Мне кажется, это поспешное и необдуманное решение приведет к конфликту на рекламном рынке. Кроме того, налицо очевидный конфликт интересов. Как бы он (Ковинский, прим. редакции) ни пытался избавиться от бизнеса, переписав его на родственников и близких людей, всё равно все знают, что он является успешным предпринимателем, давно работающим на рекламном рынке. Вообще, кадровые решения, которые я в последнее время наблюдаю, во многом спорные, и я не уверен, что они повысят эффективность в управлении городом. Думаю, ничего хорошего из этого не получится», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM вице-спикер Ярославской областной думы Павел Исаев.

Представители рекламного бизнеса не менее удивлены кадровым решением руководства мэрии. Дело в том, что в течение последних двух лет были принципиально изменены правила игры на рынке наружной рекламы. С огромным трудом и чиновники и рекламщики пришли к обоюдному пониманию — в соответствии с требованиями нормативных документов мэрия Ярославля через аукционы реализует право размещения рекламных конструкций, согласно общегородской схемы. Преференций ни у кого нет. Но сохраниться ли статус-кво? Представители рекламного бизнеса в этом сомневаются.

На посту председателя комитета по рекламе, наружному оформлению и благоустройству мэрии Ярославля Алексей Ковинский заменил Олега Макоедова, который занимал свой пост с апреля 2014 года.